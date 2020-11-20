На думку Загіда Краснова, роль місцевої влади у захисті здоров'я городян і модернізації місцевих лікарень повинна бути визначальною.

Це питання в ефірі передачі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1", підняв кандидат на пост міського голови Дніпра, Загід Краснов.

Загід Краснов впевнений, що саме місцеві чиновники і депутати в нинішній ситуації несуть навіть більшу відповідальність, ніж Міністерство охорони здоров'я.

За словами кандидата на посаду міського голови, сьогодні, наприклад, міський бюджет Дніпра, має ресурси для вирішення нагальних медичних питань. Тому спочатку треба мобілізувати всі місцеві засоби і можливості і вимагати державних субвенцій тільки на те, що не під силу вирішити без них.

Такий підхід, дозволить вирішувати питання набагато оперативніше, що особливо важливо в умовах пандемії.

З цією ініціативою Загід Краснов звернувся до міністра охорони здоров'я Максиму Степанову під час його візиту в Дніпро. За словами лідера Громадської сили урядова програма співфінансування допоможе стимулювати місцеву владу виділяти достатньо грошей на лікарні, закупівлю сучасного медичного обладнання, ремонти і впровадження сучасних методів лікування.

Бюджет Дніпра 15 млрд грн. У рік пандемії, коли питання фінансування лікарень повинен бути в пріоритеті, на них виділили 98 млн грн. Я на двох сесіях наполягав виділити хоча б 300 млн, але дали 98 млн грн, а витратили близько 50 млн. При 15 млрд грн бюджету. При цьому на сквери, на фонтани, на тротуарну плитку, на підсвічування витратили близько 3 млрд грн. Чому ми не говоримо про відповідальність місцевої влади? Мова ж не тільки про Дніпро,

– заявив Загід Краснов.