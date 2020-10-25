За ініціацією Володимира Зеленського біля виборчих дільниць 25 жовтня провели всенародне опитування. І оскільки воно викликало чимало обурення та суперечок серед українців. Які курйози, скандали та порушення виникли через це опитування – читайте у матеріалі.

У день виборів всеукраїнське опитування не змогло пройти без сканадлів та порушень, передає 24 канал.

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Волонтери біля виборчої дільниці опитували охочих виборців, які вже проголосували. Для цього виборець отримвав анкету з питаннями Зеленського, заповнював її та вкидав у коробку для опитування. Звітувати про перебіг опитування будуть згодом з'являтися у чат-боті в телеграмі.

Які курйози та порушення сталися під час всеукраїнського опитування

Київська журналістка Яна Супоровська у соцмережах розповіла, що на одній з виборчих дільниць опитування президента проводили дівчата, яким немає 18 років.

"Дівчата кажуть, їх в замовили і інстаграмі. Їм по 16. Вони залишили пакети, їх вмовили піти додому, – написала журналістка.

Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!

Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

А в Одесі на одній з виборчих дільниць опитування від Зеленського проводив неповнолітній хлопець. Відповідне фото опублікував активіст Сергій Стерненко у своєму фейсбуці. За його словами, проводити незаконне опитування-агітацію поставили геть дитину.



В Одесі дитина проводила опитування президента / Скриншот

Натомість на Закарпатті анонсоване президентом опитуванням так і не відбулося. Наразі у місті Виноградів волонтери не з'явилися ні на одній виборчій дільниці. За словами деяких підприємців, представники команди Зе зверталися до них з пропозицією організувати таке опитування за власний кошт, але судячи по всьому всі відмовилися.



Виборча дільниця у Виноградарі / Фото transkarpatia

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Навіщо Зеленський ініціював всеукраїнське опитування

За допомогою всеукраїнського опитування Володимир Зеленський хоче "поговорити" з українцями на теми, які ті обговорюють "на кухні". Тому він сформував список із п'яти запитань, відповіді на які хотів би почути.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу