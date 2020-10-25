Всеукраїнське опитування Зеленського: які порушення виникли біля дільниць
За ініціацією Володимира Зеленського біля виборчих дільниць 25 жовтня провели всенародне опитування. І оскільки воно викликало чимало обурення та суперечок серед українців. Які курйози, скандали та порушення виникли через це опитування – читайте у матеріалі.
У день виборів всеукраїнське опитування не змогло пройти без сканадлів та порушень, передає 24 канал.
До теми Як проходить всеукраїнське опитування від Зеленського: головні деталі, фото та відео
Волонтери біля виборчої дільниці опитували охочих виборців, які вже проголосували. Для цього виборець отримвав анкету з питаннями Зеленського, заповнював її та вкидав у коробку для опитування. Звітувати про перебіг опитування будуть згодом з'являтися у чат-боті в телеграмі.
Які курйози та порушення сталися під час всеукраїнського опитування
Київська журналістка Яна Супоровська у соцмережах розповіла, що на одній з виборчих дільниць опитування президента проводили дівчата, яким немає 18 років.
"Дівчата кажуть, їх в замовили і інстаграмі. Їм по 16. Вони залишили пакети, їх вмовили піти додому, – написала журналістка.
А в Одесі на одній з виборчих дільниць опитування від Зеленського проводив неповнолітній хлопець. Відповідне фото опублікував активіст Сергій Стерненко у своєму фейсбуці. За його словами, проводити незаконне опитування-агітацію поставили геть дитину.
В Одесі дитина проводила опитування президента / Скриншот
Натомість на Закарпатті анонсоване президентом опитуванням так і не відбулося. Наразі у місті Виноградів волонтери не з'явилися ні на одній виборчій дільниці. За словами деяких підприємців, представники команди Зе зверталися до них з пропозицією організувати таке опитування за власний кошт, але судячи по всьому всі відмовилися.
Виборча дільниця у Виноградарі / Фото transkarpatia
Новина доповнюється…
Навіщо Зеленський ініціював всеукраїнське опитування
За допомогою всеукраїнського опитування Володимир Зеленський хоче "поговорити" з українцями на теми, які ті обговорюють "на кухні". Тому він сформував список із п'яти запитань, відповіді на які хотів би почути.
5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу