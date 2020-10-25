Другому туру в Києві бути: результати екзитполів
Розрив між рядом кандидатів за вихід до другого туру дуже маленький, і майбутній вигляд політики в місті можуть вирішити кілька сот голосів. Далі читайте російською мовою.
В Киеве поступили первые результаты экзит-поллов.
Результаты:
1. Крайне низкая явка.
2. Выборы мэра пройдут в два тура.
3. Во втором туре по первому экзит-поллу одна фамилия ожидаемая, но другая – неожиданная для фейсбука.
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Так что идите голосовать и спрашивайте знакомых и соседей, чтобы не пропустили голосование, время еще есть. Низкая явка серьезно меняет итоги выборов, явку надо поднимать. Разрыв между рядом кандидатов за выход во второй тур очень маленький, и будущий облик политики в городе могут решить несколько сот голосов.
Судя по официальным пресс-релизам, настоящие экзит-поллы в Киеве делают три структуры:
1. Социологическая компания "Рейтинг", которая также заявила, что делает опрос по стране – не уточнив все города, где проводится выборка.
2. Социологическая компания Инфосапиенс – работает в Киеве и Черновцах.
3. Социологическая компания Либерти Репорт для студии Савика Шустера.
Шустер делает опрос в 12 городах, чтобы были данные не только по партиям, но и по кандидатам в мэры в крупнейших городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днипро, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород чтобы огласить их сразу после закрытия участков в прямом эфире.
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В 20-20.30 участки закроются и тотчас будут оглашены результаты и по мэрам и по партиям всеми социологами.