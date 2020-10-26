15% посад голів об’єднаних територіальних громад в Україні отримають кандидати від партії "Слуга Народу".

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, проведеного партією.

Як зазначив голова політсили Олександр Корнієнко, за опрацьованою інформацією з 17 областей представники партії очолять 146 ОТГ. Крім того, "Слуга Народу" стала національним лідером за кількістю мандатів до обласних та районних рад. Відповідно – 20% та 17%.

Також, за паралельним підрахунком, на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі в Чернігівській області кандидат від партії "Слуга Народу" Анатолій Гунько випереджає конкурента на близько 1400 голосів.

Корнієнко також зазначив, що, попри зафіксовані порушення та низьку явку (36,88%), вибори пройшли демократично й відповідали чинному законодавству. Це підтвердили й громадські організації "ОПОРА" та "Комітет Виборців України". Також рівень організації виборчого процесу високо оцінили посли країн Великої сімки й представники міжнародних організацій.

Загалом під час виборів зафіксували понад 4 тисячі повідомлень про порушення, утім, зазначив Корнієнко, вони не мали суттєвого впливу на результати голосування. Волевиявлення відбулося за всіма демократичними стандартами. Водночас підкреслив, що там, де є суттєві порушення, партія юридично відстоюватиме голоси виборців.

"Наші партійні структури готуються до позовів. Десь уже пішли позови. Наша стратегія – всім порушенням даємо хід і намагаємося їм дати юридичне розгортання. Тому що будь-який подібний момент у виборчому процесі потрібно висвітлювати, спробувати вирішити на користь ображеної сторони. Тим самим ми робимо виборчий процес кращим, і на майбутнє зокрема", – сказав Корнієнко.