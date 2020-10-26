Якщо "політичний ринок" після виборів чекає демонополізація, то з суміжним – "олігархічним", все навпаки. Колективна монополія, коли левову частку контролювали 5 осіб та жоден не мав 35%+, може зазнати змін.

Політична гра Ахметова

Олігарх І. Коломойський втрачає позиції та його частка зменшується. І навпаки, створюється сприятливий контекст для збільшення впливу олігарха Р. Ахметова.

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Для Ахметова вибори принесли кілька хороших новин:

1. Поразка політичного проєкту І. Коломойського;

2. Відсутність на політичній арені гравця (об'єднання гравців), що може мати вирішальний вплив на державну політику.

Рінат Ахметов вміє домовлятись, а отже в умовах активної політичної конкуренції всіх проти всіх, залишається найпотужнішим гравцем. За відсутності більш менш наближених по впливу конкурентів, він захищений від суттєвих нападів на свою адресу.

Всюдисуща монополія олігарха

Втрачена основним конкурентом, Ігорем Коломойським, частка скоріш за все перейде саме до нього. В. Пінчук та Д. Фірташ не зможуть скласти конкуренцію. А для В. Медведчука конкурувати небезпечно, враховуючи зміцнення позицій Ахметова на Донбасі.

Західні партнери зберігають з Рінатом Ахметовим хороші та взаємовигідні стосунки.

Отже, жоден з політичних проєктів або інших гравців на політичній арені не створює для нього суттєвої загрози.

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В таких умовах за найближчі три роки він легко перетвориться з барона-розбійника на месію (Роттердам+ вже закритий). А значить на наступних президентських та парламентських виборах дійти до фінішу найбільші шанси матимуть конячки, на яких саме він зробить ставку.

Автор: Агія Загребельська