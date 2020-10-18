Деякі українці вважають, що місцеві вибори не вирішують майбутнє України і не є такими важливими, як президентські. Через це громадяни нехтують голосуванням. Однак зробити свій вибір 25 жовтня все ж треба. Ветеран війни Ярослав Лісовий освідчився своїй коханій у прямому ефірі одного з телеканалів кілька місяців тому. Вже незабаром пара одружилася.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Місцеві вибори в Україні

Явка українців на виборах впродовж усіх років незалежної України була різною. Якщо у 1994 році – понад 75,5% громадян проголосували, то далі їх було все менше. До прикладу, у 2015 році свій вибір зробили лише 46,6% громадян.

На місцевих виборах у 2020 році фахівці прогнозують ще нижчу відвідуваність. Експерт з політики Олександр Солонтай пояснив, що це пов'язано із пандемією – чим більше хворих, тим менше у людей є бажання йти на вибори,адже вони бояться.

Українці нехтують своїм голосом на виборах: відео

Освідчення у прямому ефірі

Ярослав Лісовий та Юлія Гончарова вперше пішли разом на каву у 2019 році. Вже за кілька місяців у прямому ефірі одного з українських телеканалів хлопець запропонував коханій стати його дружиною. У організації свята ветерану війни допомагала подруга нареченої.

Ветеран війни Лісовий створив сім'ю з волонтеркою: відео

Туристична Волинь

За 70 кілометрів від Луцька є місце, де можна безпечно контактувати із дикими тваринами, їхати екотранспортом та побувати у музею ретротехніки. У цьому місці люди були змушені краще пізнати свій край, чим тепер захоплюються українці з різних регіонів.

Що можна побачити на Волині: відео

Вакцина проти COVID-19

Вже 10 вакцин у світі – на останньому етапі клінічних випробувань. Є приблизно 40 препаратів, які дійсно є вакцинами-кандидатами і мають великі шанси на затвердження. Відомо, що декілька вакцин ВООЗ може зареєструвати вже наприкінці 2020 року.

Вакцина від COVID-19 може незабаром бути доступною: відео

Запитання до президента

Президент Володимир Зеленський запропонував провести у день місцевих виборів всеукраїнське опитування. Водночас громадяни мають свої 5 питань, які хочуть поставити президенту. Одне з них – чому війна досі триває.

Що хочуть запитати українці у президента: відео