Такого хамства немає ніде: що дозволяє собі "шайка" пропагандистів на Луганщині в день виборів?
День виборів у Рубіжному Луганської області. По всьому місту відкрито висять рекламні борди ОПЗЖ із закликом голосувати за 3-й номер у бюлетені. Далі читайте російською мовою.
Трюки в воюющей стране: что сделала ОПЗЖ?
Многие партии прибегают к похожим трюкам и стараются как-то напомнить о себе в день выборов, но тут уж совсем явная агитация за конкретный номер, под которым идет ОПЗЖ.
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Наглое нарушение закона на Луганщине в день выборов / Фото из фейсбук-страницы Дениса Казанского
Также, сообщают, что возле участков по всему городу ОПЗЖ выставляет свои палатки, в которых бесплатно раздают маски и агитируют. Такого хамства нет больше нигде в Украине.
И ведь все понимают, что за это никому ничего не будет. И никакой ответственности шайка Бойко-Медведчука не понесет. Тогда, может быть, проще просто официально объявить, что Медведчук, Бойко и прочее ОПЗЖ могут не выполнять украинские законы?
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Просто вдумайтесь. В воюющей стране партия, открыто связанная с правительством нашего противника, делает, что хочет, плюет на всех, нагло и открыто нарушает закон о выборах, а вся вертикаль власти бессильно жует сопли.