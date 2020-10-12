У Миколаєві місцевий екстремал незвичайно пересувався між будинками. Чоловік по дротах здійснив мандрівку від однієї багатоповерхівки до іншої.

Інцидент спостерігали мешканці мікрорайону Соляні, які й опублікували відеоролик у фейсбук-групі "Корабельний край".

Читайте також Пасажир маршрутки у Миколаєві стріляв у водія: дебошира затримали

Хлопець перелазив з одного будинку до іншого дуже небезпечним способом.

На відео помітно, що екстремал не мав ні страховки, ні інших засобів безпеки. Місцеві кажуть, що таке він робить не вперше. Втім досі невідомо, для чого він так пересувається.

Хлопець перелазить між будинками по дротах: відео

Коментарі місцевих мешканців

Користувачі в місцевій фейсбук-спільності "Корабельний край" почали жартувати щодо появи такого екстремала в їхньому пості. Один з учасників групи назвав хлопця "Миколаївським суперменом, який врятує місто".

"Можливо, чийсь чоловік рано з відрядження повернувся", – написали в коментарях.



Коментарі користувачів до відео про миколаївського екстремала / Скриншот