У жовтні 2017 роеку поблизу селища Глеваха, що на Київщині, обстріляли автомобіль громадської активістки та учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої. Жінка загинула. 3 грудня 2020 року на місці вбивства відкрили меморіал.

Меморіал – у вигляді скелі

На відкриття меморіалу прийшла мати Окуєвої – Ірина Камінська. Про це інформує пресслужба МВС.

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Сам меморіал – у вигляді скелі та відлитий з бетону. Він встановлений на тому, місці, звідки стріляли убивці.

На пам'ятнику напис з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха."

Замовники злочину в Росії, – Геращенко

Заступник глави МВС Антон Геращенко наголосив, що вбивць Окуєвої затримали, щодо замовників злочину – то вони в Росії.

Основний підозрюваний Ігор Редькін наразі знаходиться під слідством, а справа готова до передачі в суд. 4 грудня суд продовжить йому міру запобіжного заходу,

– розповів Геращенко.

У силовому відомстві начебто мають інформацію, що Редькін влаштує провокацію – вдасть, що йому погано, аби його вивезли з суду. Проте, наголосив Геращенко, до цього правоохоронці готові.

Меморіал створили у вигляді скелі / Фото пресслужби МВС

На відкриття прийшла мати Аміни Окуєвої / Фото пресслужби МВС

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом.

Окуєва загинула, а Осмаєв зазнав поранення .

. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.

У січні 2019 року поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої.

Серед них – 56-річний Ігор Редькін, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої.

Підозрюваним в організації вбивства, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні.

Хто така Аміна Окуєва?

Уродженка Одеси. Раніше її звали Наталія Никифорова. Вийшла заміж за чеченця і прийняла іслам. Брала участь у Другій чеченській війні на боці Чеченської Республіки Ічкерія. Учасниця Майдану, добровільно пішла захищати Україну на Донбас. Гостро критикувала владу Росії та Чечні.

Дивіться відео з відкриття меморіалу: