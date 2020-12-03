На місці вбивства Аміни Окуєвої у Глевасі відкрили меморіал: фото, відео
У жовтні 2017 роеку поблизу селища Глеваха, що на Київщині, обстріляли автомобіль громадської активістки та учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої. Жінка загинула. 3 грудня 2020 року на місці вбивства відкрили меморіал.
Меморіал – у вигляді скелі
На відкриття меморіалу прийшла мати Окуєвої – Ірина Камінська. Про це інформує пресслужба МВС.
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Сам меморіал – у вигляді скелі та відлитий з бетону. Він встановлений на тому, місці, звідки стріляли убивці.
На пам'ятнику напис з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха."
Замовники злочину в Росії, – Геращенко
Заступник глави МВС Антон Геращенко наголосив, що вбивць Окуєвої затримали, щодо замовників злочину – то вони в Росії.
Основний підозрюваний Ігор Редькін наразі знаходиться під слідством, а справа готова до передачі в суд. 4 грудня суд продовжить йому міру запобіжного заходу,
– розповів Геращенко.
У силовому відомстві начебто мають інформацію, що Редькін влаштує провокацію – вдасть, що йому погано, аби його вивезли з суду. Проте, наголосив Геращенко, до цього правоохоронці готові.
Меморіал створили у вигляді скелі / Фото пресслужби МВС
На відкриття прийшла мати Аміни Окуєвої / Фото пресслужби МВС
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої
- 30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом.
- Окуєва загинула, а Осмаєв зазнав поранення.
- Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.
- У січні 2019 року поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої.
- Серед них – 56-річний Ігор Редькін, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої.
- Підозрюваним в організації вбивства, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні.
Хто така Аміна Окуєва?
Уродженка Одеси. Раніше її звали Наталія Никифорова. Вийшла заміж за чеченця і прийняла іслам. Брала участь у Другій чеченській війні на боці Чеченської Республіки Ічкерія. Учасниця Майдану, добровільно пішла захищати Україну на Донбас. Гостро критикувала владу Росії та Чечні.
Дивіться відео з відкриття меморіалу:
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