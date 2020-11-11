Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що одна з найуспішніших реформ в Україні – це децентралізація. У результаті неї місцева влада стала сильнішою.

Унаслідок реформи громади отримали землю, гроші, повноваження, а також відповідальність. Про це Шмигаль заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Чому Шмигаль вважає децентралізацію найуспішнішою реформою

Прем'єр стверджує, що громади стали "потужним інструментом з короткою відстанню до влади".

Сьогодні все на місцях є. 2 мільйони гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 мільярдів – розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам,

– наголосив Шмигаль.

За словами урядовця, кожен може звернутись до керівника, а той зобов'язаний відповісти, адже має гроші та повноваження для управління процесами. Прем'єр переконаний, що реформа – прорив для України.

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