Вже місяць люди не можуть оговтатися від пожеж, що вирували на Луганщині. Після пережитого погорільці вирішують свої проблеми самотужки поки чекають на компенсації.

Найбільш незахищеними є родини, які виховують дітей з вадами здоров'я. Детальніше про наслідки пожеж у Луганській області – у сюжеті 24 каналу.

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Порятунок дитини

Зранку після пожеж онуки жительки Воронового Ірини Олексієвої оглядали знищений вогнем будинок, а 14-річний Іван в ніч проти 1 жовтня рятував від пожежі старшу сестру, у якої складна форма ДЦП.

Коли ми з онуком вибігли на вулицю, то вогонь вже наближався до нас. Навколо був дим і дихати було неможливо,

– пригадала Ірина Олексієва.



Мешканка Луганщини розповіла про події / Скриншот з відео

Допомога односельців

Через дим вона не побачила, куди поділись діти. За декілька годин бабуся знайшла онуків у Сєвєродонецьку, куди їм допомогли виїхати односельці. Вже зранку вона шукала у небайдужих допомоги, адже під час пожежі родина втратила все.

"Ірина зателефонувала мені 1 жовтня о 8 ранку. Перше, що вона попросила – це будь-який одяг, ми зібрали декілька мішків одягу, адже було холодно", – розповіла волонтерка Катерина Жукова.



Через дим жінка загубила дітей / Скриншот з відео

Тимчасовий притулок

Тимчасовий притулок родині теж надали небайдужі. Та попри це, родина – у відчаї, адже наразі нема коштів на реабілітацію дівчинки. За словами бабусі дитини Ірини Олексієвої, вони були з нею у Трускавці аж 36 разів, у грудні повинен бути 37 курс. Він дуже необхідний, адже у дитини був сильний стрес, сказала жінка.



Родина немає коштів на реабілітацію дівчинки / Скриншот з відео

Дитина мотивувала відбудувати будинок

Також нещадний вогонь пошкодив майно родини Семиряжків. Жителька Сиротиного Наталя Семиряжко розповіла, що у них вигоріло все – заготовлення на зиму та побутова техніка.



Жителька Сиротиного розповіла про пошкоджене майно / Скриншот з відео



Водночас жінка є опікуном племінника з особливими потребами, якого взяла на виховання у перші дні його життя. Саме 10-річний Артем мотивував родину не чекати державної допомоги, а відновлювати будинок власними силами.

Обіцяні чиновниками кошти

За місяць родина Семиряжків спромоглася власноруч відновити дах і стіни. Задля цього їм довелося взяти борги, наразі вони чекають обіцяних чиновниками коштів, щоб розрахуватись із запозиченим та завершити ремонт. Від масштабної пожежі на Луганщині потерпіли понад 500 сімей.

Наразі ми зібрали відповідні заяви, ймовірно, що це остаточно цифра. З них – 406 це повністю зруйновані і 164 частково постраждалі домоволодіння,

– розповів голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Строюк.

У військово-цивільній адміністрації запевнили, що вже отримали кошти на рахунки і погодили виплати для перших 14 родин-погорільців.



Від пожеж на Луганщині потерпіли понад 500 сімей / Скриншот з відео

