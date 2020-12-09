О 10:00 9 грудня в Харкові має розпочатися перша сесія Харківської міської ради VIII скликання. Відбудеться засідання без обраного мера Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні. Водночас під стінами органу запланували мітинг "Міськрада без вати".

Докладніше про мітинг "Міськрада без вати"

Його організатори – громадська організація "Союз ветеранів АТО". Свій крок провести мітинг активісти аргументують тим, що "склад міськради і його потенційні рішення викликають стурбованість у багатьох харків'ян". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на харківські ЗМІ.

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Відверті колаборанти та прихильники "русского мира" з ОПЗЖ і партії Шарія створять свої фракції в міській раді, а партія Кернеса, який в 2014 році кликав окупанта, буде найчисленнішою. Тому надзвичайно важливо нагадати всім цим депутатам, що Харків був, є та буде українським містом і ніяких проявів проросійських поглядів не потерпить,

– наголосили представники "Союзу ветеранів АТО".

Їхній мітинг розпочався о 9:00. Водночас до будівлі міськради прибула велика кількість поліції.

Також під стінами Харківської міськради зібралася інша група активістів. Вони виступають проти Харківського коксохімічного заводу, оскільки той отруює людей.

Що відбувалося під стінами Харківської міськради вранці 9 грудня

Перша сесія Харківської міськради VIII скликання: які питання збираються розглянути депутати

На порядку денному – 8 питань і "Різне". Зокрема, депутати повинні:

створити постійні комісії міськради,

вибрати очільників і заступників голів постійних комісій,

затвердити заступників мера,

створити виконавчий комітет і затвердити його персональний склад,

створити структуру виконавчих органів міськради і положення про них,

розглянути питання про умови оплати праці міського голови.

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Партії, що пройшли до Харківської міськради VIII скликання