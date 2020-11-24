У Києві 24 листопада силовики оточили територію посольства США у Києві. Ймовірно, це пов'язано із мітингом, який організувала "Опозиційна платформа – За життя".

Правоохоронці перекрили дорогу на вулиці Сікорського, де розташоване посольство. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у фейсбуці.

Читайте також Карантин на вихідних: протест "7 кілометру" в Одесі – люди перекрили трасу й лишаються ночувати

За інформацією dtp.kiev.ua, до силовиків приєднались рятувальники ДСНС та медики.

Що відбувається

Ймовірно, поліція посилила заходи безпеки через мітинг проросійської партії ОПЗЖ. Протестувальники стверджують про нібито втручання США у внутрішні справи України, інформує Obozrevatel.

На місце події мітингарів привезли автобусами. За даними видання, очікували, що на мітингу буде близько 1,5 тисяч людей.

До слова, біля станції метро "Берестейська" на акцію протесту збирались пенсіонери.

Варто прочитати Останнє американське попередження для України