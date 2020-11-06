Створити вільну економічну зону в Україні планують не лише на Донбасі, а й на заході країни. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, проєкт перебуває на стадії розробки та обговорюватиметься на рівні експертів і народних депутатів.

Старший економіст CASE Володимир Дубровський ствердив, що поняття ВЕЗ має багато сенсів. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Особливості вільної економічної зони

За його словами, вільна економічна зона може:

мати природний характер . Це, наприклад, екстериторіальні утворення в Китаї. Комуністична країна дозволяла капіталізм у певних зонах, відгороджуючись від них кордонами;

. Це, наприклад, екстериторіальні утворення в Китаї. Комуністична країна дозволяла капіталізм у певних зонах, відгороджуючись від них кордонами; бути спеціальною економічною зоною, якій надають привілеї. Так відбувалось в Донецьку з 1999 року по 2005 рік.

Він ствердив, що якщо дійсно не має іншого способу врегулювати питання щодо Донбасу, то можна створити екстериторіальне утворення.

Митний кордон повинен проходити кордоном ВЕЗ. Крім того, я вважаю, що жителі цієї зони не мають голосувати на загальнонаціональних виборах,

– зазначив Дубровський.

Інші ВЕЗ в Україні

Економіст відзначив, що раніше вільних економічних зон в Україні не було. Єдина майже ВЕЗ була в одеському порті "Порто-франко". Всі інші були спеціальними зонами, де обрані мали можливість надавати податки та працювати в пільговому режимі. Такий режим не матиме нічого хорошого ні для країни, ні для жителів території.

Що таке вільна економічна зона? ВЕЗ – це частина території країни, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. Там встановлюють пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови.

Залучення інвестицій

На думку експерта, у Китаї ВЕЗ створювали саме для того, аби туди залучити резервні інвестиції. Але не можна вважати, що те, що спрацювало там, спрацює і в Україні. Наприклад, у Китаї стабільна влада, а в Україні – ні.

ВЕЗ на заході

"Я б сказав, що не треба впроваджувати ВЕЗ на заході. Треба створити хорошу транспортну інфраструктуру, яка б об'єднала західні регіони з країнами Євросоюзу", – додав економіст.

Ідея ВЕЗ на Донбасі: коротко