Митрополита Луцького Православної церкви України Михайла помітили на заходах у екзотичному вбранні – шубі із норок. Щоб її виготовити, довелося вбити 50 тварин.

Хутряну накидку митрополит Тимофій Зінкевич одягнув поверх ряси. Фотографії оприлюднили на каналі "Лучани" у телеграмі 30 листопада.

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У цілому світі зараз стають на захист тварин та відмовляються від використання натурального хутра, замінюючи його штучним. Попри це, митрополит ПЦУ вирішив "показати свої високі статки та любов до кривавого жлобства", як мовиться у соцмережах.

Митрополит Луцький Михайло / Фото з телеграму "Лучани"



Митрополит ПЦУ / Фото з телеграму "Лучани"

У громадській організації UaAmimals кажуть, що на виготовлення однієї такої накидки доводиться вбивати до 50 норок.



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Люди у коментарях обурюються таким вчинком. Ось, що вони пишуть: