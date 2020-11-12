Стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки існує. США готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України.

Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету й територіальної цілісності з боку США. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква на радіо НВ.

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Оптимізм від США

За його словами, сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у президенти Джозефа Байдена, і які продовжують йти зараз, вселяють оптимізм. Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль:

у забезпеченні національної безпеки України;

у питанні завершення агресії на Донбасі;

в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи національної безпеки України.

Розкриття механізму програми

Жовква запевнив, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями. Водночас Україна виконуватиме своє домашнє завдання необхідне для членства в НАТО: реформувати систему Збройних сил, національної безпеки.

"Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана", – сказав заступник керівник ОП.

Боротьба з корупцією

На його думку, бачення Володимира Зеленського та Джозефа Байдена в питанні боротьби з корупцією повністю збігаються. Він запевнив, що президент України конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією:

► у 2019 році завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду;

► він чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати її функціонал.

Зазначимо! Новообраний президент США Джо Байден заявив, що готовий долучатися до врегулювання військового конфлікту на сході України. Над цим він хоче працювати разом з низкою європейських лідерів.

Економічна складова

За словами Жовкви, важливою частиною двосторонніх відносин України та США є економічна складова. Кроки у цій галузі відбулися попри виборчий процес у США:

підписали угоду з компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС типу ВВЕР-440 – на американське ядерне паливо;

відбулася зустріч Зеленського з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом у форматі відеозв'язку

Дуже багато американських компаній можуть бути зацікавлені в українському ринку. І будуть зацікавлені. І ми по цьому треку будемо рухатися також,

– наголосив експерт.

Україна розраховує на підтримку

Також Жовква заявив, що Україна розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи в найкоротший термін.

Він додав: "Багато наших закордонних партнерів, зокрема американські, кажуть: події, які зараз відбуваються через Конституційний Суд, та рішуча налаштованість президента у цій ситуації якраз і дозволяє саме в цей період завершити судову реформу. Буквально від усіх партнерів нам доводиться це чути".

Візит в США

Наразі триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США, зокрема опрацювання порядку денного такої поїздки.

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