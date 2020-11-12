Між Україною і США існує стратегічне партнерство, – заступник очільника Офісу Президента
Стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки існує. США готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України.
Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету й територіальної цілісності з боку США. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква на радіо НВ.
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Оптимізм від США
За його словами, сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у президенти Джозефа Байдена, і які продовжують йти зараз, вселяють оптимізм. Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль:
- у забезпеченні національної безпеки України;
- у питанні завершення агресії на Донбасі;
- в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи національної безпеки України.
Розкриття механізму програми
Жовква запевнив, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями. Водночас Україна виконуватиме своє домашнє завдання необхідне для членства в НАТО: реформувати систему Збройних сил, національної безпеки.
"Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана", – сказав заступник керівник ОП.
Боротьба з корупцією
На його думку, бачення Володимира Зеленського та Джозефа Байдена в питанні боротьби з корупцією повністю збігаються. Він запевнив, що президент України конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією:
► у 2019 році завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду;
► він чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати її функціонал.
Економічна складова
За словами Жовкви, важливою частиною двосторонніх відносин України та США є економічна складова. Кроки у цій галузі відбулися попри виборчий процес у США:
- підписали угоду з компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС типу ВВЕР-440 – на американське ядерне паливо;
- відбулася зустріч Зеленського з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом у форматі відеозв'язку
Дуже багато американських компаній можуть бути зацікавлені в українському ринку. І будуть зацікавлені. І ми по цьому треку будемо рухатися також,
– наголосив експерт.
Україна розраховує на підтримку
Також Жовква заявив, що Україна розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи в найкоротший термін.
Він додав: "Багато наших закордонних партнерів, зокрема американські, кажуть: події, які зараз відбуваються через Конституційний Суд, та рішуча налаштованість президента у цій ситуації якраз і дозволяє саме в цей період завершити судову реформу. Буквально від усіх партнерів нам доводиться це чути".
Візит в США
Наразі триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США, зокрема опрацювання порядку денного такої поїздки.
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