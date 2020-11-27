Представники Міжнародного валютного фонду беруть на себе повноваження диктувати Україні, якою має бути податкова політика.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" сказав лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, мовиться на сайті партії.

"Виступає чиновник МВФ і каже: ми проти того, щоб Україна скасувала податок на прибуток і вводила податок на виведений капітал. Так працює вся Прибалтика, Грузія. Це означає, що підприємства зможуть не платити з доходу податок на прибуток, а якщо вони використовують кошти на розвиток й інвестиції, збільшуючи потужності, робочі місця, ВВП держави, вони платять нуль податку. Якщо вирішили взяти дивіденди – платять 8-9% податку. Нам забороняють наші зовнішні партнери це робити. Тому що їм вигідно, щоб Україна жила в борг", − сказав Ігор Палиця.

Політик зазначив: з 2005 року Україна все більше й більше стає залежною від позичань. І в бюджеті наступного року знову передбачено понад 700 мільярдів гривень позики. При цьому за 10 місяців цього року Україна позичила 15,9 мільярда доларів, а віддала 16,6 мільярда.

"Нам ніхто нічого не подарував! Нас вчать жити в борг, щоб наші діти, наші внуки і правнуки віддавали те, що позичила держава. Досить так жити, ми повинні отримувати доходи в бюджет від внутрішнього валового продукту, від нашого українського бізнесу, а не від позик", − наголосив він.