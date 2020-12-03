Щоденна боротьба з непристосованим містом

І тут така штука вимальовується, що одна з величезних проблем людей з інвалідністю – це інші люди. Тобто виявляється, що це не просто, коли в тебе раптом щось не функціонує. Припиняє функціонувати весь простір навколо. Створений здоровими, але не дуже людяними людьми.

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Це холодна війна міста проти людей, у яких і так трапились неприємності. Війна, в якій беруть участь забудовники, планувальники, інженери, архітектори, влада, бізнесі і рядові громадяни. Це трохи підло з нашого боку, тому мені здається ми всі, люди випадково без інвалідності маємо вимагати нормальних умов для всіх.

Що треба негайно змінювати?

Завдяки Доступно.UA сьогодні можна було приміряти досвід людини з інвалідністю на собі і подивитись на місто інакше. Тут більше про експеримент.

Я обрала звичайний маршрут одним з центральних районів. І це був шлях сповнений суму і роздратування, адже аби просто забрати ліки в аптеці аби купити книжку потрібно було б долати перешкоди, об'їжджати перехрестя в пошуку з'їздів, кликати на допомогу, втрачати дорогоцінний час на пошук об'їздів.

Додам, що в мене напередодні не працював ліфт і, звісно, якби все було по-справжньому, то я б, власне, мусила лишитись вдома, як "невиїзна".

Сьогодні міська влада мала б відкривати нові доступні простори і щороку покращувати показники доступності для тих, хто на візках чи з візками. Щось не видно, якщо чесно.

Проте поруч біля "Артема" будують великий ТЦ/БЦ і поки що там жодного натяку на в'їзд для візків. Особисто мені здається, що коли ми декларуємо рух "геть від тюрми народів", одна з перших речей, в яких це мало би відобразитись – відповідні норми будівництва нового українського простору, у буквальному сенсі.

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Джерело: Facebook