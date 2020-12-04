Всередині XX століття з'явилось незвичайне свято – Міжнародний день обіймів, коли хлопці та дівчата дарують один одному теплі та приємні обійми. Але ситуація з COVID-19 навіть у цю звичку внесла свої корективи. Про те, як обіймаються люди під час пандемії – читайте в нашому матеріалі.

Як змінились обійми людей під час пандемії коронавірусу COVID-19, розповідає 24 канал.

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Чому людям необхідні обійми?

Тактильного контакту потребують всі навіть тварини. Наприклад, якщо дитину мало обіймати, вона може вирости з відчуття порожнечі, що породжує страх контакту з новими знайомим.

Обійми дають нам різні відчуття:

Коли нас обіймають, ми відчуваємо захищеність.

Крім того, під час цього процесу виробляється окситоцин, який д опомагає боротися з тривожністю.

Обійми зі знайомою людиною знімають біль та дарують відчуття ейфорії , завдяки ендорфінам, які виробляються в цей момент.

, завдяки ендорфінам, які виробляються в цей момент. Учені з Каліфорнійського університету довели, що команда має більші шанси на перемогу, якщо між її членами більше обіймів.

Дослідники з Університету Карнеги – Меллона говорять, що хворі, які отримували більше обіймів, мали менш виражені симптоми та швидше одужували.

У стосунках дуже важливо часто обійматись, адже це запорука щастя!

А ось обійми з незнайомими людьми має протилежний ефект, крім того, мозок сприймає їх як стрес.

Як обіймаються люди під час пандемії

Існує таке поняття як "тактильний голод", коли людина отримує меншу кількість бажаних дотиків. Це відчуття дуже часто порівнюють з почуттям голову – ми помічаємо його, тільки тоді, коли не отримуємо достатньо їжі.

Пандемія коронавірусу посприяла тому, що люди почали заміняти обійми, щоб зменшити розповсюдження COVID-19. Відсутність тактильного контакту негативно впливає на психічне здоров'я людей.



Обійми дуже важливі / Фото pexels

Тому люди намагаються замінити дотики сучасними винаходами. Наприклад, "інтернет-протез", м'які подушки розміром з людину. Це все одно не замінить живий контакт, але такі методи краще, ніж нічого.

Прості правила, яких варто дотримуватись, щоб обійми були безпечними

Якщо ви знаєте, що людина має симптоми COVID-19 або ці симптоми є у вас, уникайте обіймів. Краще уникнути дотиків і до людей, які вразливі до коронавірусу: людей похилого віку, людей з ослабленим імунітетом та людей з іншими захворюваннями. Носіть маску. Дезінфікуйте руки до і після обіймів.

Цікаві винаходи для обіймів

Як ми вже писали, обійми – це найкращі ліки від усіх хвороб. Тому, щоб зробити їх максимально безпечними, людство вигадало декілька цікавих пристосувань.

"Станції обіймів"

Hug station – це альтернатива, яка дозволяє обіймати з близькими людьми. Такі "станції" встановлюють біля лікарень, а також біля будинків для літніх людей.



Станція для обіймів / Фото fox2detroit.com



Щоб убезпечити людей похилого віку / Фото globalnews

"Станції для обіймів" оснащенні антисептиками та є цілком безпечними.



Такі станції можна зробити і вдома / Фото nypost.com