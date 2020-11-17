Меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест забезпечує маріупольські міські лікарні киснем для пацієнтів з коронавірусом.

З початку листопада в медустанови міста відвантажено майже 40 тис. кубометрів кисню. Заявки медустанов виконуються в повному обсязі й на безплатній основі, відзначили на підприємстві.

Медики відзначають, що основна проблема при коронавірусі – зниження рівня кисню в крові до небезпечних для життя показників. Важкі форми COVID-19 вимагають лікування в лікарні, де пацієнт отримує необхідний кисень для підтримки необхідного рівня сатурації, що сприяє більш інтенсивному процесу відновлення, що скорочує проведений в лікарні час.

У зв'язку зі збільшенням пацієнтів, які потребують лікування в умовах стаціонару, з початку осені потреби лікарень в кисні критично зросли. Найбільш затребуваний кисень в міськлікарні №9, з 9 по 15 листопада доставлено 1325 балонів життєво необхідних ліків – кисню. У міську лікарню №4 відвантажили 617 балонів, в лікарню швидкої медичної допомоги – 419 балонів і 244 балонів кисню в лікарню №1.

Кисень – це життя для хворих коронавірусом. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні життєво необхідним елементом в повному обсязі. При необхідності, готові збільшити обсяги поставок,

– зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.