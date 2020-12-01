Упродовж 3 днів в Україні будуть не надто сприятливі погодні умови. Так, у ДСНС попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Зокрема, 1 грудня у більшості північних, центральних та південних областей України падатиме невеликий сніг та буде налипання мокрого снігу. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Де чекати негоду 2 і 3 грудня

2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, а 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі, – невеликий сніг та мокрий сніг.

Крім південно-східної частини країни, місцями збережеться ожеледиця.

Зауважимо, що 3 грудня в Україні також дещо потепліє. Плюсова температура досягне піку 4 грудня, а досить тепла погода протримається щонайменше до кінця тижня.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

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