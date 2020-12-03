Молдова може зняти заборону на російські програми: деталі законопроєкту
Парламент Молдови у першому читанні схвалив проєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування. Також він проголосував за поправки, які створили можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм.
Проєкти ухвалили більшістю голосів депутатів від Партії соціалістів і партії фракції "Шор". Про це повідомили на сайті TV.8.
Актуально "Спроба захопити владу" вдалася: парламент Молдови таки врізав повноваження президента
Про що мовиться у законопроєкті
Згідно з проєктом закону про функціонування мов, російській – повертається статус міжнаціонального спілкування. Це означає, що за запитом громадян державні службовці повинні будуть:
- надати інформацію або переклад інформації російською мовою;
- отримувати запити та відповідати на них російською мовою, якщо це буде необхідно громадянину.
Трансляція програм із третіх країн
У першому читанні парламент ухвалив проєкт, який дозволяє трансляцію теле- і радіопрограм з третіх країн, які відповідають положенням концепції та стратегії інформаційної безпеки Молдови.
Раніше молдовські телеканали могли транслювати тільки програми, вироблені в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія її не ратифікувала.
Поділитися новиною