Парламент Молдови у першому читанні схвалив проєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування. Також він проголосував за поправки, які створили можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм.

Проєкти ухвалили більшістю голосів депутатів від Партії соціалістів і партії фракції "Шор". Про це повідомили на сайті TV.8.

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Про що мовиться у законопроєкті

Згідно з проєктом закону про функціонування мов, російській – повертається статус міжнаціонального спілкування. Це означає, що за запитом громадян державні службовці повинні будуть:

надати інформацію або переклад інформації російською мовою;

отримувати запити та відповідати на них російською мовою, якщо це буде необхідно громадянину.

Трансляція програм із третіх країн

У першому читанні парламент ухвалив проєкт, який дозволяє трансляцію теле- і радіопрограм з третіх країн, які відповідають положенням концепції та стратегії інформаційної безпеки Молдови.

Нагадаємо! Конституційний Суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР", який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення, у червні 2018 року.

Раніше молдовські телеканали могли транслювати тільки програми, вироблені в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія її не ратифікувала.