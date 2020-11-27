Новообрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що вимагатиме виведення російських військ із Придністров’я. У Москві не забарилися з відповіддю. Кажуть, що подібні вимоги підривають зусилля щодо мирного врегулювання.

У Росії вважають, що саме їх війська допомагають зберігати стабільність у регіоні упродовж 25 років. Про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, інформує ТАСС.

Раніше М’який підхід не допоміг: Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї

Ми розглядаємо цю заяву як таку, що спрямована на підрив зусиль щодо мирного врегулювання придністровської проблеми,

– наголосила вона.

Захарова також додала, що мандат миротворчої операції "чітко пов'язує тривалість участі Росії в ній з виходом на політичні домовленості про врегулювання конфлікту". А на врегулювання конфлікту, за її словами, чекати ще довго.

При цьому Захарова зазначила, що "завдяки присутності миротворців в Придністров'ї вже 25 років зберігається стабільність і не проливається кров".

У російському МЗС також спробували пояснити, чому російські миротворці нібито потрібні в Придністров’ї зараз. За словами Захарової, вони охороняють склади військового майна.

Що Санду сказала про російських миротворців у Придністров’ї:

За її словами, російські війська мають покинути Придністров’я і це – офіційна позиція Молдови, яка не змінюється.

Санду сказала, що усі уряди мали таку точку зору. За її словами, зараз важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Молдови.

Що ще казали у РФ У Росії відповіли на заклик Санду вивести війська з Придністров'я

Зверніть увагу! За різними оцінками, у Придністров'ї перебувають від 1 до 2 тисяч російських військових Оперативної групи російських військ. За твердженням росіян, вони там охороняють військові арсенали радянської армії.



У 2000 році на міжнародному саміті в Стамбулі Росія пообіцяла вивести це угруповання до кінця 2004 року. Досі свого зобов'язання Москва не виконала.