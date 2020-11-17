Громадянин Молдови, якому на 3 роки заборонили з'являтися у Росії, дуже хотів туди потрапити. Для цього він 17 листопада намагався нелегально перетнути українсько-російський кордон на Чернігівщині.

Затримали іноземця завдяки місцевим жителям, які повідомили правоохоронцям про появу підозрілого чоловіка, розповіли у пресслужбі ДПСУ. Він намагався незаконно потрапити до Росії поблизу пункту пропуску "Гірськ".

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Планам зловмисника завадили бійці Чернігівського загону Держприкордонслужби.

Як затримали молдаванина, який збирався потрапити до РФ

За даними правоохоронців, громадянин Молдови напередодні спроби проникнення на територію країни-агресора з'явився в одному з місцевих селищ. Чужинець виділявся акцентом, а також нікому не пояснював причину свого приїзду на Чернігівщину.

Знайшли підозрілого чоловіка прикордонники вночі поблизу кордону з Росією. Тоді ж його і затримали.

Дуже хотів у Росію

Правоохоронці з'ясували, що 48-річний громадянин Молдови вже мав у паспорті відмітку про заборону в'їзду до РФ. Але він так сильно хотів потрапити до не дружньої держави, що наважився на порушення закону.

За даними прикордонників, для того, щоб все ж таки потрапити у Росію, зловмисник з Молдови їхав до Польщі. Звідти – до України.

Стосовно порушника склали адміністративний протокол. Покарання за спробу незаконного перетинання кордону для нього обиратиме суд. Затриманому загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу або до 15 діб адмінарешту.