У Молдові офіційно відбулися вибори: що чинний президент сказав народові
ЦВК Молдови заявила, що президентські вибори у країні 1 листопада можна вважати дійсними. Явка на них становила 37% від усіх виборців країни.
Свої голоси на виборах президента віддали понад 1 мільйон 200 тисяч громадян країни. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії Молдови.
Читайте також Голосувати в Молдові завозять мешканців невизнаного Придністров'я: які ще порушення фіксують
За попередніми даними, коли ставка участі перевищила 1/3 з кількості виборців, зареєстрованих у виборчих списках, ми можемо сказати, що сьогоднішні президентські вибори можна вважати дійсними,
– мовиться у повідомленні.
Після закриття виборчих дільниць о 21:00 чинний президент Ігор Додон (який теж бере участь у виборах) подякував молдаванам за те, що проявили свідомість і взяли участь у виборах. За словами лідера Молдови, виборці цьогоріч були дуже активними. Вони показали свій патріотизм не лише у Молдові, але й на закордонних виборчих дільницях.
Хто брав участь у виборах президента
- Ігор Додон – чинний президент;
- Ренато Усатий – кандидат від "Нашої партії";
- Віолетта Іванова – кандидатка від партії "Шор"
- Тудор Деліу – кандидат від Ліберально-демократичної партії;
- Майя Санду – кандидатка від партії "Дія та солідарність";
- Андреа Нестасе – кандидат від "Платформи Гідність і правда";
- Дорін Кіртоаке – кандидат від блоку Unirea;
- Октавіан Цику – кандидат від "Партії національної єдності.
Президентські вибори у Молдові: що відомо
- 1 листопада 2020 року у Молдові відбулися вибори президента.
- Загалом на них балотувалися 8 кандидатів.
- Головними претендентами на перемогу є двоє кандидатів: проросійський політик та чинний президент Молдови Ігор Додон і проєвропейська кандидатка Майя Санду.
- За даними соціологів, напередодні виборів Додона були готові підтримати понад 40% виборців.
- Під час голосування 1 листопада зафіксували низку порушень. Зокрема, людей для голосування привозили з території невизнаного Придністров'я.
- Щоб не пропускати жителів Придністров'я на виборчі дільниці, люди блокували дороги.
Поділитися новиною