ЦВК Молдови заявила, що президентські вибори у країні 1 листопада можна вважати дійсними. Явка на них становила 37% від усіх виборців країни.

Свої голоси на виборах президента віддали понад 1 мільйон 200 тисяч громадян країни. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії Молдови.

Читайте також Голосувати в Молдові завозять мешканців невизнаного Придністров'я: які ще порушення фіксують

За попередніми даними, коли ставка участі перевищила 1/3 з кількості виборців, зареєстрованих у виборчих списках, ми можемо сказати, що сьогоднішні президентські вибори можна вважати дійсними,

– мовиться у повідомленні.

Після закриття виборчих дільниць о 21:00 чинний президент Ігор Додон (який теж бере участь у виборах) подякував молдаванам за те, що проявили свідомість і взяли участь у виборах. За словами лідера Молдови, виборці цьогоріч були дуже активними. Вони показали свій патріотизм не лише у Молдові, але й на закордонних виборчих дільницях.

Хто брав участь у виборах президента

Ігор Додон – ч инний президент;

Ренато Усатий – к андидат від "Нашої партії";

Віолетта Іванова – к андидатка від партії "Шор"

Тудор Деліу – к андидат від Ліберально-демократичної партії;

Майя Санду – кандидатка від партії "Дія та солідарність";

"Дія та солідарність"; Андреа Нестасе – кандидат від "Платформи Гідність і правда";

Дорін Кіртоаке – кандидат від блоку Unirea;

Октавіан Цику – кандидат від "Партії національної єдності.

Президентські вибори у Молдові: що відомо

1 листопада 2020 року у Молдові відбулися вибори президента.

Загалом на них балотувалися 8 кандидатів.

Головними претендентами на перемогу є двоє кандидатів: проросійський політик та чинний президент Молдови Ігор Додон і проєвропейська кандидатка Майя Санду.

За даними соціологів, напередодні виборів Додона були готові підтримати понад 40% виборців.

Під час голосування 1 листопада зафіксували низку порушень. Зокрема, людей для голосування привозили з території невизнаного Придністров'я.

Щоб не пропускати жителів Придністров'я на виборчі дільниці, люди блокували дороги.

Зверніть увагу! Придністров'я – це невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Міжнародна спільнота вважає її частиною Республіки Молдова.