У Молдові 15 листопада відбувається 2 тур президентських виборів. За пост лідера країни борються чинний президент Ігор Додон та Майя Санду.

Виборчі дільниці запрацювали о 7:00 і закриються о 21:00. Про це повідомляє News Maker.

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Як голосували кандидати

Санду завітала на виборчу дільницю о 9:00. Кандидатка заявила, що сьогодні люди обирають своє майбутнє на найближчі 4 роки. Окрім того, політикиня наголосила: люди отримали шанс покарати тих, хто їх обкрадав та обманював, а також довів до бідності.

Я голосувала за зміни, за Молдову, якою ми всі пишатимемося, в якій усі люди дивитимуться з упевненістю у завтра і будуть щасливі зі своїми сім'ями,

– зауважила Санду.

Майя Санду голосує на виборах: дивіться відео

Додон прийшов на виборчу дільницю у супроводі дружини Галини. Президент закликав виборців бути максимально активними, адже тільки разом можна вирішувати долю народу. Додон наголосив, що голосував за "стабільність та незалежність" Молдови.

"Я голосував за мир. Не можна розділяти людей на своїх і чужих. Я голосував за справедливість, за розвинену економіку, за православні цінності", – заявив Додон.

Вибори у Молдові: що відомо