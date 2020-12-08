У Молдові відкрили справу через спробу захопити консульство в Одесі
Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу через спробу захопити будинок консульства в Одесі. Слідство встановило, що махінації проводили в інтересах впливових молдаван.
Чому правоохоронці порушили кримінальну справу
Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції та робоча група в махінаціях виконували роль оцінювачів нерухомості. Про це повідомляє TV8.
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Прокурори встановили, що 27 лютого 2019 року рішенням уряду державну нерухомість передали у приватну власність, уклавши відповідний договір.
За інформацією слідства, вартість нерухомості, де розташоване консульство Молдови, становить приблизно 450 526 доларів. А ділянка землі коштує 1 312 000 доларів.
Водночас міністерство та робоча група оцінили будинок у 520 000 доларів.
Офіційні особи, які приймали рішення, діяли в інтересах впливових людей з Молдови та зробили спробу захопити будинок консульства Молдови в Одесі та право розпоряджатися землею,
– заявили в генпрокуратурі.
Та додали, що в обмін вони отримали нерухоме майно з різницею в ціні приблизно 360 000 доларів.
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Ситуація з Консульством Молдови в Одесі: що відомо
- Розташоване на території санаторію "Молдова".
- Його площа становить приблизно 40 соток.
- Робоча група та міністерство закордонних справ зобов'язали консульство переїхати у 2-поверховий будинок, площа якого в 10 разів менша.
- У липні 2020 року уряд Кіку скасував рішення уряду від 2018 року про переведення консульства в інший будинок.
- Однак суд сектору Ришкановка зберіг чинність рішення №142 від лютого 2019 року.
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