Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу через спробу захопити будинок консульства в Одесі. Слідство встановило, що махінації проводили в інтересах впливових молдаван.

Чому правоохоронці порушили кримінальну справу

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції та робоча група в махінаціях виконували роль оцінювачів нерухомості. Про це повідомляє TV8.

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Прокурори встановили, що 27 лютого 2019 року рішенням уряду державну нерухомість передали у приватну власність, уклавши відповідний договір.

За інформацією слідства, вартість нерухомості, де розташоване консульство Молдови, становить приблизно 450 526 доларів. А ділянка землі коштує 1 312 000 доларів.

Водночас міністерство та робоча група оцінили будинок у 520 000 доларів.

Офіційні особи, які приймали рішення, діяли в інтересах впливових людей з Молдови та зробили спробу захопити будинок консульства Молдови в Одесі та право розпоряджатися землею,

– заявили в генпрокуратурі.

Та додали, що в обмін вони отримали нерухоме майно з різницею в ціні приблизно 360 000 доларів.

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