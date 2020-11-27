Надзвичайний стан до 2021 року: через COVID-19 у Молдові розширили низку заборон
Молдова запроваджує надзвичайний стан через ускладнення ситуації з коронавірусом. Він діятиме з 30 листопада 2020 до 15 січня 2021 року.
Відповідне рішення прийняли на засіданні Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я. Про це повідомляє Newsmaker.
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Які правила діятимуть у Молдові
- З 28 листопада заборонять роботу нічних клубів та караоке.
- З 30 листопада обмежать графік роботи закладів громадського харчування. Бари, ресторани та кафе зможуть працювати з 22:00 до 7:00 виключно у режимі доставки.
- Окрім того, у країні заборонять проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади.
- Заборонять також роботу театрів, кінотеатрів, концертних залів та будинків культури.
- У громадських місцях не можуть збиратися понад 3 людей.
- Люди віком від 63 років можуть виходити з дому тільки в разі гострої потреби.
- Усім організаціям при можливості рекомендують перевести працівників на дистанційний режим роботи.
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