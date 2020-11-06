Молдовський дипломат намагався перевезти через українсько-угорський кордон приховані 3,5 тисячі пачок сигарет. Подія трапилася на пункті пропуску "Лужанка". Попри дипломатичний імунітет іноземця, незаконну партію вартістю 183 тисячі доларів у нього вилучили.

Заїхав 46-річний громадянин Молдови на українсько-угорський кордон на позашляховику Hyundai, повідомляє Закарпатська митниця Державної митної служби у фейсбуці.

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Під час проходження митно-прикордонного контролю чоловік обрав дипломатичну смугу, заявивши, що користується дипломатичними пільгами. Втім під час перевірки документів в інспектора виникли підозри щодо правомірності перетину кордону.

Молдовський дипломат натомість заявив, що везе в Італію дипломатичну пошту. Відтак митники вирішили залучити кінологічну команду для огляду. Вже за кілька секунд собака митників відчув запах тютюну.

Опісля митники провели поглиблений огляд автомобіля й виявили 350 блоків сигарет, які були ретельно заховані в автомобілі. Як наслідок, у дипломата вилучили всі сигарети на 183 тисячі гривень, а також автомобіль – до рішення суду.

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