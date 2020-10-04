Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак впевнений, що депутати президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді довіряють цілковито Зеленському. Це особливо помітно, за його словами, на голосуваннях.

А різні позиції депутатів під час голосувань "свідчать про демократію та розвиток партії". Про це мовиться на офіційній сторінці пресслужби глави держави.

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За його словами, людей у партії об'єднує одна річ – те, що Зеленський став президентом.

Для цієї партії, для кожного її члена людиною-лідером є президент Зеленський. Вони й надалі на 100% довіряють цій людині. Це найголовніше. І він сьогодні є тією людиною і тим лідером, навколо якого існує монолітність цієї партії,

– сказав Єрмак.

Про голосування

Єрмак вважає, що інколи розбіжності у думках – це добре. Але коли йдеться про принципові питання, то партія зберігає свою монолітність.

Про окремих депутатів і їхні заяви

Часом окремі заяви депутатів монобільшості погано впливають на загальний рейтинг партії та президента. Зараз керівники фракції та партії ведуть роботу щодо комунікації. Єрмак пояснив: більшість нинішніх парламентаріїв ніколи не були у великій політиці й не завжди розуміють, що кожне сказане ними слово буде під пильною увагою.

Довідка. За даними КВУ, з початку 2020 року у депутатів монобільшості показники підтримки рішень Верховної Ради погіршилися. В період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги народу". А із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.