Монобільшість сьогодні існує, – Разумков про "Слугу народу"
Дмитро Разумков наразі не вважає реальним переформатування монобільшості "Слуги народу" у парламенті. Фракція набирає достатню кількість голосів за різні законопроєкти.
Є законопроєкти, які ділять фракцію у певній пропорції: хтось підтримав, хтось не підтримав. Про це спікер Разумков заявив в ефірі "5 каналу".
Актуально Разумков відповів, коли Рада може розглянути проєкт Держбюджету-2021
А так за результатами голосування – 205, 209, 210, 215 голосів. З урахуванням того, що сьогодні велика кількість наших колег хворіє, хтось працює в регіонах, я думаю, що монобільшість демонструє, що вона сьогодні існує,
– наголосив спікер.
Що ще сказав Разумков
- Він наразі не знає, як працюватиме Рада під час локдауну.
- Ситуація з коронавірусом у парламенті є доволі складною. Наразі COVID-19 заразилися багато нардепів. Однак спікер заявив, що він впевнений: під час локдауну Рада працюватиме.
- Жодного разу Рада не йшла на карантин. Однак під час попереднього локдауну її роботу частково переформатували.
Поділитися новиною