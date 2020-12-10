Дмитро Разумков наразі не вважає реальним переформатування монобільшості "Слуги народу" у парламенті. Фракція набирає достатню кількість голосів за різні законопроєкти.

Є законопроєкти, які ділять фракцію у певній пропорції: хтось підтримав, хтось не підтримав. Про це спікер Разумков заявив в ефірі "5 каналу".

Актуально Разумков відповів, коли Рада може розглянути проєкт Держбюджету-2021

А так за результатами голосування – 205, 209, 210, 215 голосів. З урахуванням того, що сьогодні велика кількість наших колег хворіє, хтось працює в регіонах, я думаю, що монобільшість демонструє, що вона сьогодні існує,

– наголосив спікер.

Що ще сказав Разумков