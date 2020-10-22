Вже не перший тиждень ходять чутки про можливий розпад фракції "Слуга народу". Якщо це станеться й президент не матиме чіткої більшості у парламенті, то Верховну Раду можуть розпустити.

І все залежатиме від рейтингів президента. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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Він нагадав, що президент Зеленський раніше вже казав, що знає як це зробити і цілком може розпустити Раду. Однак зараз всі шукають якісь глобальні причини, хоча все набагато простіше.

У Зеленського одна проблема – сам Зеленський і його рейтинги та шанси. І сама монобільшість "тримається" на рейтингу Зеленського,

– вважає Рибачук.

Тому, за його словами, можна прогнозувати, що рішення про розпуск будуть приймати виходячи з того, чи допоможе це Зеленському утриматися на політичному плаву.

Як довго Володимир Зеленський зможе утримувати монобільшість разом

Чи може утримати президент монобільшість залежить не тільки від того, що може пообіцяти президент Зеленський, а й від Коломойського, який може мати коаліцію всередині "Слуги народу".

Все залежатиме від кількох чинників:

того, що може запропонувати Коломойський своїй групі; які будуть результати на місцевих виборах; скільки набере новонароджена партія "За майбутнє".

Однак очікувати, що рейтинг Зеленського знову буде захмарним – важко. І на наступних голосуваннях це буде помітно.