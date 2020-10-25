"Трупи всюди": російський морг завалений померлими від коронавірусу – відео 18+
Морг в російському Новокузнецьку повністю завалений чорними мішками з трупами людей, які померли від коронавірусу COVID-19. Відповідне відео поширюють у соцмережах.
Автор показує чисту зону, а потім виходить на коридор, де на підлозі лежать чорні мішки. Кадри опублікували у телеграм-каналі "Лепра".
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"Це у нас коридор, тут завал. Це секційний зал – все в трупах. Трупи всюди. Можна впасти. Доводиться ходити по головах",
– зауважив автор відео.
Ситуація в моргу Новокузнецька / Обережно, відео містить кадри 18+!
У Міністерстві охорони здоров'я регіону підтвердили, що тіла на відео дійсно є тілами померлих від COVID-19 та пневмонії. "Враховуючи збільшення кількості хворих за останні 3 тижні, зростає і кількість летальних випадків", – зазначили у відомстві.
Чому тіла не забирають
А також пояснили, що родичі померлих не мають можливості забрати тіла, оскільки перебувають на карантині. Крім цього, впливає також і дефіцит кадрів лікарів-патологоанатомів.
Для розв'язання проблеми зараз проводять точковий ремонт приміщення моргу, монтуютьдодаткові поверхні для зберігання тіл. Родичам померлих пообіцяли надати підтримку в організації похорону.
Коронавірус в Росії: основне
- За офіційною статистикою, станом на 25 жовтня в Росії зафіксували 1 503 652 випадки коронавірусу СOVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 25,875 людини. Одужали 1 132 790 пацієнтів.
- Офіційні дані щодо смертності від хвороби у РФ є значно нижчими, ніж у інших країнах, де спостерігається схожа епідеміологічною ситуацією. Розслідування кількох іноземних інформагенцій підтвердили, що ці цифри є заниженими.