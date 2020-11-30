Зима в Україні розпочнеться з похолодання. Вночі майже по всій території прогнозують мороз. Однак найхолодніше буде в західних областях – до -11 градусів.

У перший зимовий день в Україні вдарить мороз. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Нижче 0 стовпчики термометрів опустяться майже по всій країні.

У східних, центральний та південних областях вночі температура становитиме -1…-3 градуси, вдень – 0…+2 градуси.

Натомість значно холодніше вночі буде на заході – -9...-11 градусів, а також на півночі – -3...-5 градусів. Вдень повітря прогріється до 0…+2 градусів.

Плюсова температура буде у таких областях:

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Криму.

Сніг або мокрий сніг падатиме у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. На решті територій опадів не очікують.



В Україні 1 грудня буде до -11 градусів / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! В Україні 30 листопада прогнозують погіршення погодних умов. У південних та центральних областях падатиме мокрий сніг та дощ. Крім того, на півдні та сході дутимуть сильні вітри. А на більшості територій місцями буде ожеледиця на дорогах.

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