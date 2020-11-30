У перший день зими прогнозують мороз до -11 градусів: де буде найхолодніше
Зима в Україні розпочнеться з похолодання. Вночі майже по всій території прогнозують мороз. Однак найхолодніше буде в західних областях – до -11 градусів.
У перший зимовий день в Україні вдарить мороз. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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Нижче 0 стовпчики термометрів опустяться майже по всій країні.
У східних, центральний та південних областях вночі температура становитиме -1…-3 градуси, вдень – 0…+2 градуси.
Натомість значно холодніше вночі буде на заході – -9...-11 градусів, а також на півночі – -3...-5 градусів. Вдень повітря прогріється до 0…+2 градусів.
Плюсова температура буде у таких областях:
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Криму.
Сніг або мокрий сніг падатиме у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. На решті територій опадів не очікують.
В Україні 1 грудня буде до -11 градусів / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Яку погода буде в Україні взимку
- За словами синоптика Леоніда Горбаня, взимку погода періодично змінюватиметься. У грудні очікують значні опади, а в січні – відлигу.
- Середня температура на початку грудня становитиме +4...+5 градусів. Однак можливі також і морози. Протягом місяця періодично сніжитиме.
- У січні вдень стовпчики термометрів підійматимуться вище 0 градусів, вночі – будуть морози.
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