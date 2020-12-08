Морози відступають: в Україну на кілька днів прийде потепління
В Україну на кілька днів прийде відносно тепла погода. У деяких регіонах навіть обіцяють до 12 градусів тепла. Щоправда, вночі таки буде холодно.
Так, сухий морозець замінить тепле повітря. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
До речі Сніги та морози: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика
Якщо 9 грудня на території України буде переважно мороз, то з 10 грудня обіцяють до 12 градусів тепла.
У четвер, 10 грудня, на Правобережжі прогнозують мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь; на решті території опадів не буде.
Де буде найтепліше
У північних та східних областях буде прохолодно. На сході і північному сході – -3...+2 градуси. На Заході та Півдні – без морозу, лише до +7 градусів. В Одеській області буде найтепліше – _7...+12 градусів.
Синоптики попереджають про мокрий сніг і дощ вдень у Києві. Температура повітря триматиметься на рівні нуля.
Чи довго буде тепло
Прогнозують, що температура вище нуля протримається в Україні до кінця тижня. Хоча вночі стовпчики термометрів опускатимуться.
До слова, крім потепління, також попереджають про люті морози під час першого місяця зими.
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