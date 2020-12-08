В Україну на кілька днів прийде відносно тепла погода. У деяких регіонах навіть обіцяють до 12 градусів тепла. Щоправда, вночі таки буде холодно.

Так, сухий морозець замінить тепле повітря. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

До речі Сніги та морози: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика

Якщо 9 грудня на території України буде переважно мороз, то з 10 грудня обіцяють до 12 градусів тепла.

У четвер, 10 грудня, на Правобережжі прогнозують мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь; на решті території опадів не буде.

Де буде найтепліше

У північних та східних областях буде прохолодно. На сході і північному сході – -3...+2 градуси. На Заході та Півдні – без морозу, лише до +7 градусів. В Одеській області буде найтепліше – _7...+12 градусів.

Синоптики попереджають про мокрий сніг і дощ вдень у Києві. Температура повітря триматиметься на рівні нуля.

Чи довго буде тепло

Прогнозують, що температура вище нуля протримається в Україні до кінця тижня. Хоча вночі стовпчики термометрів опускатимуться.

До слова, крім потепління, також попереджають про люті морози під час першого місяця зими.

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