У Москві 2 жовтня сталася пожежа на складі, де зберігають газові балони обсягом 600 кубометрів. Займання трапилося на Варшавському шосе.

На місці події чути періодичні вибухи. Пожежу вже ліквідовують екстрені служби. Про це повідомляє ТАСС. Читайте також На Львівщині мало не згоріла церква XVI століття: фото Рятувальники локалізували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Наразі вогнеборці очікують на прибуття бронезахисту. Деталі про пожежу у Москві За попередньою інформацією, на складі зберігали 20 газових балонів.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Правоохоронці встановлюють причини загоряння.

Через пожежу перекрили рух на вулиці Газопровод.

Вогонь поширився на розташовану поруч газозаправну станцію.

Мешканців сусідніх будинків не евакуйовують.

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