У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про ув’язнених у Росії кримських татар та українців. Люди з плакатами зібралися біля пам’ятника Булату Окуджаві на Арбаті 21 листопада.

Окремо згадували й про українця Олега Приходька, у якого цього дня був день народження. Його російська влада звинувачує в підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Про одиночні пікети в Москві пишуть "Крим. Реалії".

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Активісти вийшли на вулиці з плакатами, на яких були імена та фотографії утримуваних російською владою кримчан. Також там виднілись такі написи:

"Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії"

"Досить знущатися з кримських татар",

"Лутфіє Зудієва: "Не можна ставити знак рівності між правозахистом, журналістикою й екстремізмом",

"Кримські татари – не терористи".



Одиночний пікет у Москві на підтримку кримських татар / Фото "Крим. Реалії"

На багатьох плакатах було фото українського активіста Олега Приходька. Він потрапив у російський полон 9 жовтня 2019 року. Саме у цей день до його дому з обшуками увірвалися ФСБшники.



Активісти вийшли на одиночні пікети у Москві / Фото "Крим. Реалії"

21 листопада Приходьку виповнилося 62 роки й це 2 день народження, який він зустрічає за ґратами. Цього разу у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Що відомо про Олега Приходька: коротко

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