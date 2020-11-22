"Несправедливо гнані": росіяни вийшли на одиночні пікети, підтримуючи кримських татар – фото
У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про ув’язнених у Росії кримських татар та українців. Люди з плакатами зібралися біля пам’ятника Булату Окуджаві на Арбаті 21 листопада.
Окремо згадували й про українця Олега Приходька, у якого цього дня був день народження. Його російська влада звинувачує в підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Про одиночні пікети в Москві пишуть "Крим. Реалії".
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Активісти вийшли на вулиці з плакатами, на яких були імена та фотографії утримуваних російською владою кримчан. Також там виднілись такі написи:
- "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії"
- "Досить знущатися з кримських татар",
- "Лутфіє Зудієва: "Не можна ставити знак рівності між правозахистом, журналістикою й екстремізмом",
- "Кримські татари – не терористи".
Одиночний пікет у Москві на підтримку кримських татар / Фото "Крим. Реалії"
На багатьох плакатах було фото українського активіста Олега Приходька. Він потрапив у російський полон 9 жовтня 2019 року. Саме у цей день до його дому з обшуками увірвалися ФСБшники.
Активісти вийшли на одиночні пікети у Москві / Фото "Крим. Реалії"
21 листопада Приходьку виповнилося 62 роки й це 2 день народження, який він зустрічає за ґратами. Цього разу у СІЗО російського Ростова-на-Дону.
Що відомо про Олега Приходька: коротко
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- Приходька звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі в активіста окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
- Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.
- Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.
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