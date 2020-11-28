У Москві біля Державного історичного музею 28 листопада відбулась акція проти поліцейського насильства. Її організували учасниці арт-групи Pussy Riot Марія Альохіна та Рита Флорес.

Акцію назвали "Обережно, крихке!". Про це повідомила Новая газета.

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Дівчата, одягнені у національні костюми, скотчем прив'язали до стовпа одягненого в форму омонівця чоловіка. Ним був художник Фархад Ісрафіллі-Гельман.

Паперовий стаканчик і пластикова пляшка безпричинно почали називати зброєю, але ж найстрашніша зброя, спрямована проти простого народу

– поліцейська держава, – сказали активістки.

Річ у тім, що фігурантів справи про московські протести 2019 року звинувачували у застосуванні цих предметів проти поліцейських.



Акція протесту у Москві / Фото Pussy Riot

Активістки заявили, що вони проти тортур, насильства і "звірячої агресії з боку працівників і працівниць поліцейської системи".

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