Прив'язали "омонівця" до стовпа: у Москві Pussy Riot вийшли на акцію проти насильства поліції
У Москві біля Державного історичного музею 28 листопада відбулась акція проти поліцейського насильства. Її організували учасниці арт-групи Pussy Riot Марія Альохіна та Рита Флорес.
Акцію назвали "Обережно, крихке!". Про це повідомила Новая газета.
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Дівчата, одягнені у національні костюми, скотчем прив'язали до стовпа одягненого в форму омонівця чоловіка. Ним був художник Фархад Ісрафіллі-Гельман.
Паперовий стаканчик і пластикова пляшка безпричинно почали називати зброєю, але ж найстрашніша зброя, спрямована проти простого народу
– поліцейська держава, – сказали активістки.
Річ у тім, що фігурантів справи про московські протести 2019 року звинувачували у застосуванні цих предметів проти поліцейських.
Акція протесту у Москві / Фото Pussy Riot
Активістки заявили, що вони проти тортур, насильства і "звірячої агресії з боку працівників і працівниць поліцейської системи".
Затримання учасників Pussy Riot: що відомо
- Учасників Pussy Riot почали затримувати 7 жовтня – в день народження президента Росії Володимира Путіна.
- Тоді активісти вивісили прапори кольорів веселки на будівлі ФСБ на Луб'янці, адміністрації президента, Верховному суді, в Міністерстві культури.
- У них була одна вимога – легалізація одностатевих шлюбів і проведення розслідування вбивств ЛГБТ-персон в Чечні.
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