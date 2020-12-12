В Ірані засудили 19-річну інстаграм-зірку Сахар Табар на 10 років тюрми. Дівчина прославилась своєю незвичною зовнішністю, яка нагадує зомбі-версію Анджеліни Джолі,

Фатіму Хішванд (справжнє ім'я блогерки) звинуватили в богохульстві, підбурюванні до насильства, отриманні доходу неприйнятними способами і в заохоченні корупції серед молоді. Таку інформацію іранській журналістці Масих Алінеджад підтвердив адвокат дівчини, про це повідомляє Daily Mail.

До слова "Двійник" Анджеліни Джолі пояснила свою моторошну зовнішність

Через це журналістка записала відеозвернення до акторки Анджеліни Джолі, де просить її допомоги у цій справі.

"Сахар Табар всього 19 років. Її мати кожен день плаче, щоб звільнити невинну дочку. Дорога Анджеліна Джолі, нам потрібна ваша підтримка", – зазначила Масих Алінеджад.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76 — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020

Що відомо про Сахар Табар