Моторошного двійника Анджеліни Джолі ув'язнили на 10 років: причина
В Ірані засудили 19-річну інстаграм-зірку Сахар Табар на 10 років тюрми. Дівчина прославилась своєю незвичною зовнішністю, яка нагадує зомбі-версію Анджеліни Джолі,
Фатіму Хішванд (справжнє ім'я блогерки) звинуватили в богохульстві, підбурюванні до насильства, отриманні доходу неприйнятними способами і в заохоченні корупції серед молоді. Таку інформацію іранській журналістці Масих Алінеджад підтвердив адвокат дівчини, про це повідомляє Daily Mail.
До слова "Двійник" Анджеліни Джолі пояснила свою моторошну зовнішність
Через це журналістка записала відеозвернення до акторки Анджеліни Джолі, де просить її допомоги у цій справі.
"Сахар Табар всього 19 років. Її мати кожен день плаче, щоб звільнити невинну дочку. Дорога Анджеліна Джолі, нам потрібна ваша підтримка", – зазначила Масих Алінеджад.
Що відомо про Сахар Табар
- Дівчина стала відомою через свою нібито жагу стати схожою до популярної акторки Анджеліни Джолі. Були чутки, що Сахар зробила понад 50 пластичних операцій.
- Однак блогерка заперечувала це і наголошувала, що таку зовнішність отримувала завдяки макіяжу та фотошопу. Вона хотіла відтворити образ героїні анімаційного фільму "Труп нареченої".
- Її затримали навесні 2019 року, однак, відпустили, бо в неї діагностували COVID-19.
- У Сахар Табар нібито був психічний розлад, тому адвокати просили відпустити її під заставу, але їм відмовили.
- Інстаграм-сторінку дівчини вже видалили.
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