Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Кремлі є бажання повернути назад Радянський Союз. Однак Російській Федерації не вийде мовним питанням схилити українців до об'єднання.

Про це глава держави розповів європейському виданню Politico Europe, передає Офіс Президента. І наголосив, що РФ в інформаційній політиці маніпулює двома питаннями: релігією та мовою.

Зверніть увагу У мене немає чесної відповіді, – Зеленський про закінчення війни на Донбасі

За його словами, ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Багато хто говорить, російськомовні українці повинні об'єднатися під єдиною країною. Однак цей варіант – не українців.

Зеленський також наголосив, багато людей в Україні розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською, а також російською.

У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися. І це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас,

– заявив глава держави.

Відносини з РФ

Він нагадав, як людям здавалося, що у тих областях, де більшість розмовляє російською, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні. Але це не так.

Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми. Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні,

– зазначив Зеленський.

І підсумував: Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність.

Важливо. В інтерв'ю Euronews Володимир Зеленський заявив, що сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця 2020 року.

Що відомо про окупацію Росією?

Росія незаконно окупувала частину Кримського півострова у 2014 році. При цьому РФ не визнає незаконність своїх дій. Вони ж заявляють про "відновлення історичної справедливості".

Крім цього, російсько-українська війна на Донбасі триває з 2014 року.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу