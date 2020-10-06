Мовне питання: Зеленський каже, що російськомовних українців не можна "купити"
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Кремлі є бажання повернути назад Радянський Союз. Однак Російській Федерації не вийде мовним питанням схилити українців до об'єднання.
Про це глава держави розповів європейському виданню Politico Europe, передає Офіс Президента. І наголосив, що РФ в інформаційній політиці маніпулює двома питаннями: релігією та мовою.
Зверніть увагу У мене немає чесної відповіді, – Зеленський про закінчення війни на Донбасі
За його словами, ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Багато хто говорить, російськомовні українці повинні об'єднатися під єдиною країною. Однак цей варіант – не українців.
Зеленський також наголосив, багато людей в Україні розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською, а також російською.
У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися. І це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас,
– заявив глава держави.
Відносини з РФ
Він нагадав, як людям здавалося, що у тих областях, де більшість розмовляє російською, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні. Але це не так.
Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми. Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні,
– зазначив Зеленський.
І підсумував: Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність.
Що відомо про окупацію Росією?
- Росія незаконно окупувала частину Кримського півострова у 2014 році. При цьому РФ не визнає незаконність своїх дій. Вони ж заявляють про "відновлення історичної справедливості".
- Крім цього, російсько-українська війна на Донбасі триває з 2014 року.