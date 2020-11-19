Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить місцеві ради скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Цим місцева влада, на думку Кременя, має зайнятись після виборів. Також омбудсмен звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової з вимогою через суд скасувати такі рішення.

У яких областях діють регіональні мови

За словами мовного омбудсмена, фактично регіональні мови діють в окремих громадах Дніпропетровщини, Закарпаття, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей. Про це Кремінь написав у фейсбуці.

До теми Рідною українську мову вважають 73% жителів України: скільки спілкуються нею, а не російською

Мовний омбудсмен зазначив, що згідно з законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набрав чинності 16 липня 2019 року, використання української мови є обов'язковим для органів державної влади та місцевого самоврядування.

На місцях закону не дотримуються

Впродовж 6 місяців усі нормативні акти мали привести у відповідність, проте у деяких регіонах закон проігнорували.

Окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства,

– підкреслив Тарас Кремінь.

Кремінь вказав на факти порушення мовного законодавства та направив листа в Офіс Генпрокурора.

Це цікаво! У Запоріжжі та Одесі розпрощались з регіональним статусом російської мови. Суди визнали протиправними попередні рішення міськрад щодо мовного питання.