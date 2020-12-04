Мовний омбудсмен звернувся до нардепів щодо української мови: деталі
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до народних депутатів з проханням говорити українською мовою. Причиною стали багаторазові звернення та скарги українців щодо цього питання.
Депутати повинні обов'язково дотримуватися мовного законодавства. Про це омбудсмен повідомив на сторінці у фейсбуці.
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Кремінь наголосив на тому, що державною мовою повинні говорити усі новообрані міські голови, очільники ОТГ, секретарі місцевих рад та депутати.
Робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу та діловодства, є державна мова,
– заявив омбудсмен.
Як заявив Кремінь, важливо створювати умови для покращення якості викладання української мови в усіх закладах освіти, відкривати курси для її вивчення. Також потрібно підтримувати видання та розповсюдження книг в державі.
Усе для того, що якомога більше українців опановували державну мову.
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