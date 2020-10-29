Нещодавно у Слов’янську на Донеччині спалахнув мовний скандал. Тут пасажирка однієї з маршруток накинулася на іншу через українську мову, зокрема вимагала спілкуватися "по-славянски". У мережі в зловмисниці впізнали кандидатку в депутати від "Нашого краю" Валентину Павлову.

Докладніше про жінку-скандалістку

Як зауважили користувачі соцмереж, це жителька міста Валентина Павлова. І вона брала участь у місцевих виборах від політичної партії "Наш край". Про це пише "Радіо Свобода".

Усі деталі У Слов'янську адекватні люди, а не як ви, україночка: на жінку накинулися через українську

Відповідний допис був на сторінці слов’янського осередку політсили, однак, імовірно, після розголосу його видалили. Офіційних заяв від "Нашого краю" щодо мовного скандалу поки не було.

Журналісти зателефонували за номером, який зазначено в пості. Там відповіли, що це не Валентина. А після того, як представник ЗМІ представився, попрощалися та поклали слухавку. Зараз на жодні дзвінки слов’янський осередок "Нашого краю" не відповідає.

У повідомленні про Павлову мовиться, що вона працювала вихователем у трьох дитячих садках, спеціалістом абонентського відділу і бухгалтером. Зараз – на пенсії.



Допис "Нашого краю" про кандидатку Валентину Павлову / Cкриншот "Радіо Свобода"

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Основне про конфлікт у маршрутці в Слов’янську

Тут одна з пасажирок зробила зауваження чоловіку щодо необхідності вдягнути захисну маску. Той накинувся на жінку й почав її ображати через мову,

Зрештою до образ жінки долучилися й інші пасажири. Дійшло до того, що українську мову називали "телячою", а саму пасажирку всіляко ображали.

У відповідь активістка розповіла, що вона народилася, виросла й усе своє життя провела в Слов'янську. Тоді одна з пасажирок заявила, що коли та зі Слов'янська, то й нехай говорить "па-славянски".

Опісля до україномовної жінки підійшов чоловік, який з самого початку й спровокував конфлікт, для чогось почав вимагати її документи, виганяти пасажирку з автобуса й простягати до неї свої руки.

Особу чоловіка, який погрожував і лаявся, поки що не встановили.

Дивіться відео конфлікту в маршрутці в Слов'янську