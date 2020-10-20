20 жовтня у Верховній Раді Володимир Зеленський презентував щорічний звіт. У своїй промові глава держави не оминув питання корупції в Україні та кримінальної відповідальності за неї.

Володимир Зеленський наголосив, що протидія корупції може наповнювати бюджет України, а правоохоронці повинні жорсткіше братись за такі справи та показувати результати. Про це, за словами Президента, він говорить на кожній нараді з очільниками силових відомств, передає 24 канал.

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"У моїй програмі написано не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Та є підозра, що правоохоронні органи прочитали речення не до кінця і сприймають завдання тільки в першій частині. Скажу чесно: мені це набридло… Та чи достатньо Президенту не красти, щоб не крали інші?" – заявив він.

Окрім цього, глава держави наголосив, що для роботи правоохоронців створили всі умови, які дозволяють показувати результати. Однак наразі гучні справи про корупцію залишаються на паперах, тому Володимир Зеленський назвав таку роботу незадовільною.

Зараз законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови є, а реального результату поки що немає. Я не маю права втручатись у вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. І моя оцінка – незадовільна,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі в Україні діє кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, є можливість конфіскації незаконних активів, існує повна незалежність НАБУ і САП, працює Вищий антикорупційний суд, перезавантажили НАЗК. Тому Володимир Зеленський очікує на результати роботи цих відомств. Водночас він звернувся до нардепів з проханням працювати над антикорупційною програмою уряду.

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