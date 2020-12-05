Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що запроваджені в Україні протиепідемічні обмеження принесли результати. За словами Степанова, мовиться і про карантин вихідного дня.

Наразі ж МОЗ спостерігає зменшення швидкості поширення коронавірусу. Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу МОЗ, пише 24 канал.

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За словами міністра, уряд не отримав максимального результату, але запроваджені карантинні обмеження зупинили ураганне розповсюдження хвороби.

Ми вже четвертий день бачимо, що ці цифри менші, ніж ті, що були тиждень тому. У нас сьогодні 13 825 захворілих за минулу добу, а в суботу минулого тижня було 16 294. Тобто майже на 2,5 тисячі людей захворіло менше,

– пояснив очільник МОЗ.

Водночас, як пояснив Степанов, летальність від коронавірусу в Україні одна з найнижчих серед країни Європи.

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Станом на 5 грудня в Україні зафіксували 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. В Україні знову одужалих від коронавірусу зареєстрували більше, ніж нових випадків COVID-19. За вчора від коронавірусу одужали майже 15 тисяч українців.

коронавірусної хвороби COVID-19. В Україні знову одужалих від коронавірусу зареєстрували більше, ніж нових випадків COVID-19. За вчора від коронавірусу одужали майже 15 тисяч українців. Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 801 716 людей, одужало – 412 533 особи. На жаль, від ускладнень помер 13 421 пацієнт, за минулу добу зафіксовано 226 летальних випадків.

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Зверніть увагу! Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 по 30 листопада у суботу та неділю. Згідно з обмеженнями, на вихідних могли працювати лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки.

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, за цей час обмеження не змогли до кінця виправдати очікування. Разумков додав, що наразі відбувається пошук шляхів зменшення "коронавірусного удару", який також б'є по економіці країни та по соціальних аспектах життя українців.