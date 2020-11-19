Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак вважає, що резонанс після її слів про інші джерела доходів для підприємців, зокрема у лікарнях – це добре. Адже це був заклик про допомогу (а не заклик шукати нову роботу), і люди його почули.

З 16 листопада у ЗМІ та соцмережах активно обговорюють скандальну заяву заступниці міністра охорони здоров'я Ірини Микичак. Тоді під час брифінгу МОЗ урядовиця порадила підприємцям шукати інші джерела доходу – зокрема, у лікарнях. 18 листопада Микичак розповіла hromadske, як ставиться до цієї ситуації.

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Резонанс після слів про "інші джерела доходу" – це добре

Заступниця міністра вважає, що такий резонанс після її слів – це добре. Бо "люди почули, що є потреба в допомозі".

"Мені шкода людей, які так агресивно налаштовані… Але, напевно, частина суспільства перебуває в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях", – сказала Микичак.

МОЗ не закликає шукати нову роботу, а просить про допомогу

Микичак наголосила: її слова не означали "йдіть, шукайте собі роботу". "Моя пропозиція була в тому, щоби допомогти. Ми просимо: "Допоможіть!" – уточнила вона.

"Лікарі лікарями, медсестри медсестрами, але ж у лікарнях потрібні комп’ютерщики, будівельники, технологи... Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз і поготів", – пояснила заступниця міністра.

При цьому МОЗ запрошує до лікарень підприємців не як волонтерів, а на роботу – на контрактній основі. І це безвідносно до того, що допомогою і компенсаціями бізнесу ще займається окремо економічний блок уряду.

Нагадаємо, у листопаді уряд запровадив карантин вихідного дня – у суботу та неділю діють обмеження, які здебільшого вдарили по бізнес. Наприклад, за 14 – 15 листопада українські заклади громадського харчування втратили 27% обігу.

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