Міністерство охорони здоров'я працює над розробкою нових обмежень для протидії коронавірусу. Проте жорсткого карантину поки не планують.

Обмеження запропонують на наступному засіданні уряду. Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер".

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Ми зараз розробляємо додаткові обмежувальні заходи,

– зазначив Степанов.

Які обмеження запровадять

Міністр запевнив, що "жодного локдауну в Україні ні в якому разі буде". Обмеження стосуватимуться роботи певних установ чи проведення масових заходів.

Зауважимо, у медичному комітеті Верховної Ради пропонують запровадити карантин вихідного дня. За словами голови комітету Михайла Радуцького, це означає, що протягом вихідного родина залишатиметься вдома.