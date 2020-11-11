МОЗ пропонує запровадити в Україні "години для пенсіонерів"
Міністерство охорони здоров'я хоче ввести в Україні "години для пенсіонерів". Цей час буде пріоритетним для обслуговування літніх людей.
Попередньо мовиться про проміжок часу між 10:00 та 12:00. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив на засіданні Кабміну, повідомляє 24 канал.
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Виділити окремий час для пріоритетного обслуговування літніх українців та осіб з інвалідністю рекомендує постанова про новий карантин, зазначив він.
Найбільша група осіб, яка хворіє та має важкий перебіг хвороби, потрапляє саме до вікової групи 60+,
– пояснив міністр.
Зокрема, "години для пенсіонерів" пропонують ввести у органах місцевого самоврядування, на підприємствах та в установах сфери обслуговування.
В Україні ввели карантин вихідного дня
- 11 листопада уряд проголосував за введення в Україні карантину вихідного дня. Це означає, що кафе, ресторани і розважальні заклади закриватимуться на вихідні.
- У такий спосіб влада хоче розірвати ланцюжок поширення COVID-19. Мовляв, люди контактують між собою найбільше саме у суботу та неділю.
- Нові обмеження діятимуть вже з 14 – 15 листопада.Проти цього виступили ресторатори, Україною прокотилися масові протести. Зокрема, у Києві люди зібралися під Кабміном.
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