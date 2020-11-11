Міністерство охорони здоров'я хоче ввести в Україні "години для пенсіонерів". Цей час буде пріоритетним для обслуговування літніх людей.

Попередньо мовиться про проміжок часу між 10:00 та 12:00. Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив на засіданні Кабміну, повідомляє 24 канал.

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Виділити окремий час для пріоритетного обслуговування літніх українців та осіб з інвалідністю рекомендує постанова про новий карантин, зазначив він.

Найбільша група осіб, яка хворіє та має важкий перебіг хвороби, потрапляє саме до вікової групи 60+,

– пояснив міністр.

Зокрема, "години для пенсіонерів" пропонують ввести у органах місцевого самоврядування, на підприємствах та в установах сфери обслуговування.

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