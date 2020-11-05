Міністерство охорони здоров’я запропонувало запровадити певні зміни в червоних зонах карантину. Стосуються ці зміни відвідування магазинів, роботи дитсадочків і шкіл, а також тестів на коронавірус.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у МОЗ розробили нові пропозиції щодо червоних зон, подивившись на аналітику в європейських регіонах, передає 24 канал.

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Які зміни в червоних зонах пропонує запровадити МОЗ

Дозволити працювати магазинам, але з 7 до 8 вечора. Водночас кількість відвідувачів має бути не більше ніж одна особа на 20 метрів квадратних.

Дозволити працювати дитячим садочкам і школам з 1 по 4 класи. З 5 класу слід відправляти на дистанційну освіту.

Запровадити новий показник, пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус. Якщо червоному регіоні кількість інфікованих перевищує показник 320 на 100 тисяч населення і показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих, МОЗ пропонує обмежити та не дозволяти вибирати протиепідеміологічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік.

Карантин в Україні: основне

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З 2 листопада в Україні почали діяти оновлені зони карантину - до червоної потрапили 11 обласних центрів. Мовиться про Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

4 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун наразі не вводитимуть.

Крім того, у МОЗ України обговорюють можливість запровадити в Україні карантин вихідного дня.

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Які обмеження сьогодні діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу