У Молдові виключили варіант карабаського сценарію у Придністров'ї з метою відновлення контролю. На думку обраної президентки Майї Санду, для цього немає передумов.

Що каже Санду

Загрози карабаського сценарію у Придністров'ї зараз немає. Про це Санду заявила інтерв'ю російському РБК.

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За словами президентки, вирішення конфлікту має бути тільки мирним.

Тобто ми повинні знайти ці виключно мирні дипломатичні методи. Там немає ніякої загрози і немає ніяких передумов для відновлення військових дій,

– наголосила Санду.

Політик наголосила, що напротивагу іншим конфліктам на пострадянському просторі у Молдові немає етнічних або релігійних розбіжностей. Також очільниця Молдови стверджує, що в Кишиневі набагато більше російськомовних людей, ніж у всьому Придністров'ї.

Чому Придністров'я порівнюють із Нагірним Карабахом

Річ у тім, що конфлікти у регіонах тривають десятки років.

Росія ввела своїх військових у Придністров'я ще на початку 2000 років. У 2006 році буцімто на референдумі 98% жителів Придністров'я нібито висловилися за незалежність республіки від Молдови та майбутню інтеграцію з Росією . Однак Придністров'я – це територія Молдови.

У Нагірному Карабасі конфлікт виник через те, що більшість населення становлять вірмени, хоча регіон належить Азербайджану.

До слова, 27 вересня у Нагірному Карабасі поновились бої, щоправда, їх припинили після угоди про мир.

Детальніше про карабаський конфлікт читайте за посиланням.